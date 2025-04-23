Пранки, имитирующие нападения с ножами и задержания в форме спецназа, приобретают всё более тревожный масштаб. Депутат Мажилиса Максат Толыкбаев направил официальный депутатский запрос в адрес Министерства внутренних дел, потребовав немедленно принять меры против авторов подобных видео, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Поводом для обращения стал случай в Мерке, где мотоциклиста, возвращавшегося с открытия мотосезона, дважды ударили ножом на заправке. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения в обществе. Позже выяснилось, что пострадавший - иностранец, что, по мнению депутата, серьёзно ударило по имиджу страны.

"Годы работы по привлечению туристов пошли насмарку. Публичное нападение средь бела дня ставит под сомнение безопасность в Казахстане", - отметил Толыкбаев.

В сети разгорелась дискуссия - почему прохожие не вмешались? Ответ, считает депутат, в распространённой практике пранков.

"Откройте интернет - и увидите, как люди на видео ссорятся, дерутся, используют ножи, а потом смеются и говорят, что это шутка. Настоящие ножи? Фальшивые? Кто теперь поймёт?" - сказал мажилисмен.

По словам Толыкбаева, такие псевдоразвлечения провоцируют реальную угрозу: люди перестают различать, где игра, а где - преступление. Он призвал изъять из продажи так называемые “пранк-ножи” - реквизит, чьё лезвие прячется при ударе.

Отдельное внимание депутат уделил пранкам, в которых участники переодеваются в форму спецназа, врываются на праздники, "задерживают" людей и демонстрируют фальшивые удостоверения.

"Нельзя превращать спецоперации в шутку. Большинство людей даже не знают, как выглядит настоящая форма спецслужб. А если у кого-то от страха случится приступ - кто за это ответит?" - вопрошает он.

Депутат потребовал от МВД найти авторов опасных видеороликов, изъять у них поддельное оружие и форму и обеспечить наказание по закону.