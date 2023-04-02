Пранкеры выдали замуж Грету Тунберг

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Накануне Дня смеха пранкеры решили повеселить народ. Объектом розыгрыша был выбран 54-летний голливудский актер, режиссер и исполнитель Уилл Смит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АИФ.

Пранкеры в разговоре со Смитом представились экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте, а затем объявили темнокожему американцу, что его сын Джейден и "Грета" любят друг друга и намерены в ближайшем будущем пожениться.

Услышав эту новость, Смит пришел в восторг.

"Это супер. Учитывая все это, все что ты делаешь для нашего мира, я буду счастлив. Я буду счастлив видеть Грету Смит", – заявил актер.

Очевидно, что новость об отношениях его 24-летнего сына с 20-летней экоактивисткой пришлась Уиллу куда больше по душе, чем заявления молодого человека о своей бисексуальности.