В Сети быстро набирает популярность видео, на котором блогеры устроили агрессивный розыгрыш в алматинском метро. На кадрах видно, как один из участников, человек с карликовостью, подбегает к мужчине и начинает напевать что-то себе под нос. Мужчина не выдерживает и агрессивно нападает на него, толкая несколько раз, при этом используя нецензурную лексику, передаёт BaigeNews.kz.

Другие пассажиры, заметив конфликт, сразу попытались вмешаться, призывая мужчин успокоиться, а некоторые встали, чтобы разнять их. После того, как драка была прекращена, блогеры сообщили, что это был всего лишь пранк.

"Алматинские пранкеры выложили видео с нецензурной бранью и хулиганскими действиями в общественном месте. Но самое главное — в этом нет ничего смешного", — говорится в описании к видео.

Мнение пользователей казахстанского интернета разделилось. Многие считают, что такие пранки недопустимы, а то, что произошло в метро, лишь позорит авторов. В комментариях можно встретить такие высказывания:

"Когда-нибудь блогерам запретят снимать в метро, но не сейчас…", "За пранки надо тоже штрафовать, несправедливо", "Клоуны им в бродячем цирке работать нужно!", "Где смеяться?".

В ответ на общественное возмущение полицейские Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка. Личности участников видео уже установлены, и они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Департамент полиции города Алматы подчеркивает, что такие действия нарушают общественный порядок и могут привести к юридическим последствиям для виновных.

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