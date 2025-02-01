Столичные полицейские задержали двух молодых людей за неудачную шутку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Двое парней изображали конфликт в лифтах жилых домов, а затем доставали игрушечный пистолет и направляли его на очевидцев. Реакцию случайных свидетелей снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Одно из таких видео попалось полицейским.

"В ходе постановочной сцены Г.А. достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей, создавая у них ощущение реальной угрозы. Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев. По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания", — говорится в сообщении.

Материалы дела направлены в суд.