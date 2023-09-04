Пранк футболиста из Талдыкоргана набирает популярность в соцсетях
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
233Фото: shakhter.kz
Футболист талдыкорганского "Жетысу" разыграл покупателей в супермаркете и чуть не нарвался на конфликт, передаёт BaigeNews.kz.
Ролик 28-летний защитник Павел Назаренко выложил на своей странице в Instagram. Игрок повторил популярный в Сети пранк, в котором герой видео забирает продукты из чужих тележек и даже из рук.
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Жители Талдыкоргана по-разному реагировали на ситуацию. Одни из них недоумённо смотрели вслед "воришке", другие без проблем расставались с выбранными продуктами и брали с полок новые. Были и те, кто хватал "наглеца" за шировот.
Павел Назаренко родом из Беларуси. В Казахстане он с февраля 2021 года. Играл за команды "Акжайык", "Шахтёр". С января 20023 года находится в расположении клуба "Жетысу".
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