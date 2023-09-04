Пранк футболиста из Талдыкоргана набирает популярность в соцсетях

Футболист талдыкорганского "Жетысу" разыграл покупателей в супермаркете и чуть не нарвался на конфликт, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик 28-летний защитник Павел Назаренко выложил на своей странице в Instagram. Игрок повторил популярный в Сети пранк, в котором герой видео забирает продукты из чужих тележек и даже из рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavel Nazarenko (@nazarenko_pavel)

Жители Талдыкоргана по-разному реагировали на ситуацию. Одни из них недоумённо смотрели вслед "воришке", другие без проблем расставались с выбранными продуктами и брали с полок новые. Были и те, кто хватал "наглеца" за шировот.

Павел Назаренко родом из Беларуси. В Казахстане он с февраля 2021 года. Играл за команды "Акжайык", "Шахтёр". С января 20023 года находится в расположении клуба "Жетысу".