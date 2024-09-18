Практически обездвиженного мужчину вернули к нормальной жизни нейрохирурги Астаны
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Сложную 6-часовую операцию по удалению гигантской опухоли мозга провели в Национальном центре нейрохирургии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Inastana.kz.
Житель города Аягоз Алибек длительное время страдал от сильных головных болей, слабости и онемения рук и ног. МРТ-обследование выявило гигантскую опухоль внутри мозга - 6 на 3,5 сантиметров, которая проросла в ствол до второго шейного позвонка.
На момент госпитализации Алибек был почти полностью обездвижен, испытывал трудности с глотанием и имел эпизоды задержки дыхания. Однако операция прошла успешно и опухоль была удалена полностью.
"У пациента восстановилась чувствительность в руках и ногах, он стал самостоятельно глотать, исчезли проблемы с дыханием. На третьи сутки начал уже самостоятельно ходить. На 9 сутки готовится к выписке, будет находиться под амбулаторным наблюдением врачей", – отметил оперировавший хирург.
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