  • 11 Апреля, 02:18
  • BAIGENEWS

Prada покупает Versace

В настоящее время бренд Versace работает в убыток.

Сегодня, 01:30
АВТОР
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versace.ru Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: versace.ru

Итальянская модная группа Prada завершает сделку по покупке Versace стоимостью около 1,39 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

В результате на свет появится компания с выручкой более 6 миллиардов евро, которая сможет полноценно конкурировать с такими гигантами индустрии, как французские конгломераты LVMH и Kering.

Инсайдеры сообщали, что стоимость покупки была согласована на уровне около 1,6 миллиарда долларов. Однако в последние дни она была пересмотрена после рыночных потрясений и непростой ситуации, в которую американские тарифы, как ожидается, поставят бизнес Versace.

В последнем квартале продажи Versace упали почти на 11%, и в настоящее время бренд работает в убыток.
Новому руководству предстоит возродить бренд, сделав его более привлекательным для нового поколения потребителей роскошных товаров.

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