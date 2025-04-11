Итальянская модная группа Prada завершает сделку по покупке Versace стоимостью около 1,39 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

В результате на свет появится компания с выручкой более 6 миллиардов евро, которая сможет полноценно конкурировать с такими гигантами индустрии, как французские конгломераты LVMH и Kering.

Инсайдеры сообщали, что стоимость покупки была согласована на уровне около 1,6 миллиарда долларов. Однако в последние дни она была пересмотрена после рыночных потрясений и непростой ситуации, в которую американские тарифы, как ожидается, поставят бизнес Versace.

В последнем квартале продажи Versace упали почти на 11%, и в настоящее время бренд работает в убыток.

Новому руководству предстоит возродить бренд, сделав его более привлекательным для нового поколения потребителей роскошных товаров.