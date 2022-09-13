Позвонить руководителям управлений образования напрямую могут казахстанцы

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Министерством просвещения опубликованы мобильные номера и аккаунты в социальных сетях руководителей управлений образования всех регионов страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Также указаны и номера телефонов их заместителей. Это сделано для оперативного реагирования на обращения граждан.

"В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся работы организаций образования, обучения детей, и по другим вопросам казахстанцы могут напрямую обращаться к руководителям управлений образования и территориальных департаментов. Родители, педагоги могут сообщить о проблемах в сфере образования. Руководители должны оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно принимать необходимые решения. Напомню, что вопросы финансирования, строительства, проведения ремонтных работ находятся в ведении акиматов", – подчеркнула председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Кроме того, в управлениях образования созданы колл-центры, куда также могут обратиться граждане по вопросам, касающимся системы образования. Номера колл-центров опубликованы на страницах в социальных сетях.

Руководитель Управления образования города Нур-Султана Сенгазыев Касымхан Сенгазыевич https://www.facebook.com/profile.php?id=100002239753774

Руководитель Управления образования города Алматы Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна https://www.facebook.com/profile.php?id=100014983632600

Руководитель Управления образования г. Шымкента Тажиева Жанат Арысбековна https://www.facebook.com/janat.do

Руководитель Управления образования Акмолинской области Жусупов Бейбит Айтымович https://www.facebook.com/profile.php?id=100040269320669

Руководитель Управления образования Актюбинской области Батырхан Жолдас Нурланович https://www.facebook.com/profile.php?id=100007180091705

Руководитель Управления образования Алматинской области Беспаева Салтанат Дауысбековна https://www.facebook.com/profile.php?id=100014223842184

Руководитель Управления образования Атырауской области Садуахасова Гульнара Манаповна https://www.facebook.com/bilimatyrau

И.о. руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Акылбек Алима Акылбековна https://www.facebook.com/profile.php

Руководитель Управления образования Жамбылской области Жамангозов Бейкут Тлебалдиевич https://www.facebook.com/profile.php?id=100065149230091

Руководитель Управления образования Западно-Казахстанской области Мынбаева Айгуль Адилгереевна https://www.facebook.com/mynbaeva

Руководитель Управления образования Кызылординской области Шермаганбет Мейрамбек Зинабдинович https://www.facebook.com/shermaganbet

Руководитель Управления образования Карагандинской области Қожахметова Гульсум Шабдановна https://www.facebook.com/profile.php?id=100006443137503

Руководитель Управления образования Костанайской области Байменова Зауре Ануарбековна https://www.facebook.com/profile.php?id=100003407583111

Руководитель Управления образования Павлодарской области Айтказина Самал Оспановна https://www.facebook.com/profile.php?id=100010171446538

Руководитель Управления образования Мангистауской области Жумашева Динара Нагимуллиевна https://www.facebook.com/profile.php?id=100002393823625

Руководитель Управления образования Северо-Казахстанской области Жашибеков Назир Азаматович https://www.facebook.com/profile.php?id=100028174891151

Руководитель Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Динислам Болатханулы https://www.facebook.com/dbolathanuly

Руководитель Управления образования Жетысуской области Адамбекова Айжан Мамановна https://www.facebook.com/profile.php?id=100008305935606

Руководитель Управления образования области Абай Ахметкалиев Нуржан Нигметоллаевич https://instagram.com/abai_bilim_basqarmasy?igshid=MWQ2ODkyMjM

Руководитель Управления образования области Ұлытау Тулекова Сапура Сейдуалиевна https://www.facebook.com/profile.php?id=100001214832306