Граждане Германии получат возможность менять пол каждый год

Немецкий парламент принял закон о гендерном самоопределении. Он призван облегчить юридические процедуры смены имен и гендерной идентичности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Закон о самоопределении" широко поддерживается правящей коалицией "Светофор" Олафа Шольца, но дебаты были жаркими и эмоциональными. В ходе голосования 374 депутата высказались за, 251 — против. Закон вступит в силу 1 ноября.

Ранее для смены пола заявителю необходимо было пройти экспертизу у двух медиков (психиатров), "достаточно хорошо знакомых с особыми проблемами транссексуализма", а затем получить разрешение суда. По новому закону, совершеннолетние (старше 18 лет) должны лишь уведомить об этом власти за три месяца, а затем пройти простую процедуру выбора нового пола из трех, которые уже существуют в немецком законодательстве. Но после того, как выбор сделан, в течение года никакие изменения или отмены не допускаются.

Для граждан Германии в возрасте 14-18 лет такое заявление должно быть одобрено родителями или опекунами, но даже если они откажутся, заявитель может обратиться в суд по семейным делам, чтобы попытаться отменить их запрет. Для лиц младше 14 лет родители или опекуны должны подать заявление от их имени.

Новый закон касается только юридических процедур и не меняет правил проведения операций по смене пола.