Позор и развод на деньги - депутат о детском отдыхе в Казахстане

Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев в запросе заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой рассказал о проблемах организации летнего отдыха детей в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Бейсенбаев озвучил ряд примеров, когда отдых детей был испорчен.

"В прошлом году в селе Узынагаш Алматинской области был организован детский лагерь в сауне. Это вызвало большой резонанс в обществе. Завершился судебный процесс по этому вопросу. Виновные лишены свободы… Пойти на такой негативный шаг по отношению к ребёнку – это настоящий позор, разве это не развод на деньги?!" - заявил он.

Аналогичные случаи, по словам депутата, произошли в Алматинской области и Шымкенте.

"Вместо того, чтобы беззаботно отдохнуть и прийти в новый учебный год со свежими силами, дети сталкиваются с различными неприятностями. Необходимо устранить все подобные пробелы и уделить внимание качественной организации летнего отдыха детей в этом году", - предложил мажилисмен.

Указал он и на необходимость проверить все летние детские лагеря, оздоровительные базы и базы отдыха в стране на предмет безопасности, чистоты, пожарного и санитарно-гигиенического состояния, безопасности туристских маршрутов, наличия спасательных средств и оборудования.