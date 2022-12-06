Позицию Казахстана по вопросам региональной безопасности высказал в Индии Гизат Нурдаулетов

Фото: akorda.kz

В Нью-Дели состоялась первая встреча советников по национальной безопасности – секретарей советов безопасности Индии и стран Центральной Азии. В мероприятии принял участие помощник президента – секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам безопасности, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и ёе влияние на безопасность и стабильность в регионе, а также перспективы развития Международного транспортного коридора "Север-Юг" (INSTC).

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, высказал ряд предложений по выстраиванию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Диалога "Центральная Азия – Индия".

По итогам встречи участники мероприятия приняли Совместное коммюнике, в котором в том числе отмечена важность инициативы Республики Казахстан по созданию под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждению специального многостороннего органа – Международного агентства по биологической безопасности (IABS).

В рамках визита также состоялась двусторонняя встреча с советником премьер-министра по национальной безопасности Республики Индия Аджит Довалом.

Собеседники отметили поступательный характер стратегического взаимодействия Казахстана и Индии, обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности.

Форум организован в развитие договоренности о проведении регулярных встреч секретарей советов безопасности для обсуждения вопросов региональной безопасности, достигнутой в ходе первого Саммита глав государств "Центральная Азия – Индия" (состоялся в формате ВКС 27 января 2022 года).