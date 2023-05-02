Позицию Казахстана по резолюции ООН, где говорится об агрессии России, объяснили в МИДе

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В министерстве иностранных дел объяснили позицию Казахстана по резолюции о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель МИДа Айбек Смадияров сообщил, что 26 апреля на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была принята резолюция, которая называется "Сотрудничество между ООН и Советом Европы".

"Данная резолюция на регулярной основе рассматривается Генассамблеей ООН с 2000 года в рамках пункта повестки дня по сотрудничеству ООН с региональными организациями. Она всегда принималась без голосования на консенсусной основе. Но в этом году во вступительную часть нынешнего проекта резолюции был включён пункт о необходимости укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы в связи с вызовами, стоящими перед Европой после агрессии России против Украины, а до этого против Грузии и прекращения членства России в Совете Европы. Это была цитата, которая была включена в преамбулярную часть", - сказал Смадияров.

По его словам, авторы документа, Ирландия и Исландия, не смогли прийти к единому знаменателю с российскими коллегами.

"Естественно, делегация России запросила именно по этому параграфу отдельное голосование. По итогам отдельного голосования преамбулярный параграф был поддержан 81 голосом "за", 10 "против" и 48 воздержавшихся. Учитывая политизированность данного пункта, делегация Казахстана воздержалась при голосовании именно этого пункта. В ходе голосования по резолюции в целом делегация Казахстана голосовала "за". Потому что резолюция о сотрудничестве между ООН и Советом Европы и все 38 пунктов, которые входят в эту резолюцию, посвящены именно сотрудничеству двух международных организаций, но никак не вопросу между Россией и Украиной", - заявил представитель МИД РК.

Он отметил, что голосование Казахстана по данной резолюции не отражает позицию МИДа относительно российско-украинского конфликта, которая ранее неоднократно обозначалась, в том числе в рамках голосования на Генеральной Ассамблее ООН.