Пожизненно собираются сажать подпольных производителей наркотиков в Казахстане

Мажилис Парламента РК принял во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, передает BaigeNews.kz.

Поправки инициированы депутатами Парламента во исполнение поручений Президента о максимальном усилении ответственности за производство наркотических веществ.

Новыми нормами чётко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность", характерная для подпольных нарколабораторий.

Незаконное производство наркотиков приравнивается к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств выделяется в отдельную новую статью 297-1 УК РК, где производство наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Ранее двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США.