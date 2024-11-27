Пожизненно собираются сажать подпольных производителей наркотиков в Казахстане
Незаконное производство наркотиков будет приравниваться к наиболее опасным видам преступлений.
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Мажилис Парламента РК принял во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, передает BaigeNews.kz.
Поправки инициированы депутатами Парламента во исполнение поручений Президента о максимальном усилении ответственности за производство наркотических веществ.
Новыми нормами чётко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность", характерная для подпольных нарколабораторий.
Незаконное производство наркотиков приравнивается к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств выделяется в отдельную новую статью 297-1 УК РК, где производство наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.
Ранее двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США.
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