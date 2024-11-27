  • 27 Ноября, 15:49
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Пожизненно собираются сажать подпольных производителей наркотиков в Казахстане

Незаконное производство наркотиков будет приравниваться к наиболее опасным видам преступлений.

Сегодня, 15:20
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: BaigeNews.kz

Мажилис Парламента РК принял во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, передает BaigeNews.kz.

Поправки инициированы депутатами Парламента во исполнение поручений Президента о максимальном усилении ответственности за производство наркотических веществ.

Новыми нормами чётко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность", характерная для подпольных нарколабораторий.

Незаконное производство наркотиков приравнивается к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств выделяется в отдельную новую статью 297-1 УК РК, где производство наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Ранее двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США.

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