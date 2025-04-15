В городе Аксу вынесен приговор по громкому делу, которое вызвало широкий общественный резонанс, передаёт BaigeNews.kz. Сотрудница Центра социальных услуг "Камкор" признана виновной в жестоком обращении с пожилыми постояльцами, за которыми была обязана ухаживать.

Расследование началось после анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведённого прокуратурой города. Кадры зафиксировали вопиющие случаи насилия - женщина систематически применяла физическую силу к подопечным, а также оставляла их на улице без верхней одежды в холодную погоду, подвергая их страданиям и риску переохлаждения.

По итогам судебного процесса обвиняемая получила три года лишения свободы. Суд учёл тяжесть и систематичность ее действий, а также моральный и физический вред, причинённый пожилым людям.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мы сообщали, что над пожилыми издевались в павлодарском пансионате. Мы писали, что ход расследования взят на особый контроль прокуратуры.