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regnum.ru Сегодня, 12:50
173
Сегодня, 12:50
173
Фото: regnum.ru

Пожилые супруги сгорели в собственном доме в Караганде

В Караганде на выходных в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz. Трагедия произошла на улице Мельничная.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, загорелись обрешетки деревянной кровли, перекрытия, перегородки, оконные и дверные блоки, домашняя мебель, а также деревянные конструкции пристроенной хозпостройки на общей площади 30 кв.м.

 "На месте пожара обнаружены тела хозяев дома. Погибшие 1957 и 1960 годов рождения", - сообщили в в департаменте по чрезвычайным ситуациям области.

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#Пожар #Караганда
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:50
173
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