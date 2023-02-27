Пожилые супруги сгорели в собственном доме в Караганде

Фото: regnum.ru

В Караганде на выходных в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz. Трагедия произошла на улице Мельничная.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, загорелись обрешетки деревянной кровли, перекрытия, перегородки, оконные и дверные блоки, домашняя мебель, а также деревянные конструкции пристроенной хозпостройки на общей площади 30 кв.м.