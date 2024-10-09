Пожилую квартирную мошенницу осудили в Экибастузе

66-летнюю жительницу Павлодарской области приговорили к пяти годам заключения за махинации с жильем. Женщина на протяжении почти трех лет обманывала людей, обещая продать дешево "проблемные" квартиры. В деле фигурирует всего десять эпизодов, а ущерб составил десятки миллионов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Из приговора городского суда известно, что махинациями с жильем пенсионерка начала заниматься в сентябре 2021 года. Жертвы сами к ней обращались, узнавая номер через знакомых. Слух про "специалиста", который помогает купить дешевую квартиру, разлетелась по всему Экибастузу.

С продажи первой квартиры женщине удалось выручить более 4 миллионов тенге, при том, что квадратные метры были на балансе отдела занятости города горняков. В деле указано, что жилье, которое обещала реализовать мошенница, принадлежало также отделу финансов Экибастуза, по некоторым собственники умерли. Был даже случай, где квартира числилась за мальчиком сиротой.

"Квартира принадлежала мальчику, который находился в детском доме. У него была тетя, которая выписала доверенность юристу для оформления квартиры. Всеми вопросами занимался юрист, в связи с его смертью не довел дело до конца", - отмечено в приговоре экибастузского городского суда.

В суде обвиняемая по каждому эпизоду давала разные объяснения, по какой причине ее жертвы не получили квартиры. Были и некие юристы, которым она отдавала, чуть ли не все деньги. Некоторые ее "помощники" просто пропадали, один умер. Есть и факты, где женщина честно созналась, что брала для себя миллионы, но ничего впоследствии не делала.

Жилплощадь она стала "реализовывать" и в Павлодаре. По одному эпизоду даже помогла жительнице областного центра продать ее квартиру с долгами. Сделка обошлась в 7 с половиной миллионов тенге, а мошенница выручила порядка 6 миллионов.

"Она сняла потерпевшей комнату, остальные деньги потратила на личные нужды. Вину признает, что обманывала, в содеянном раскаивается", - отмечается в приговоре суда.

В итоге женщина в суде вину признала по всем 10 эпизодам. По одному факту, к слову, с ней проходит еще один человек.

Общая сумма ущерба по уголовному делу достигла почти 31 миллиона тенге. Частично деньги своим жертвам пенсионерка вернула. Однако по одному эпизоду с ущербом в 7 с половиной миллионов тенге иска подано не было по причине кончины пострадавшей.

Учитывая собранные доказательства, суд вынес обвинительный приговор. Женщина ранее уже дважды была судима, а потому в ее действиях признали опасный рецидив и назначили 5 лет лишения свободы. Все что она не успела вернуть, обязали выплатить, а это около 12, 5 миллионов тенге.

Второй женщине, которая проходит по одному эпизоду мошенничества, суд решил дать ограничение свободы на 2 года.

В ходе досудебного расследования некоторые факты так и не были установлены. К примеру, как женщина получала доступ в некоторые квартиры, которые она собиралась продавать. Она приводила туда покупателей и открывала сама двери ключом.