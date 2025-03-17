Пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки в Актау
Полиция расследует версию самоубийства.
Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14Сегодня, 13:14
146Фото: baigenews.kz
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту суицида 66-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК. Назначена экспертиза. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 16 марта в 33 микрорайоне. Мужчина выпал с девятого этажа.
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