  • 17 Марта, 14:35
  • BAIGENEWS

Пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки в Актау

Полиция расследует версию самоубийства.

Сегодня, 13:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Фото: baigenews.kz

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту суицида 66-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК. Назначена экспертиза. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 марта в 33 микрорайоне. Мужчина выпал с девятого этажа.

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