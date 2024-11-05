Пожилой казахстанец намеренно сбил полицейских, но не попал в тюрьму

В СМУС Костанайской области рассмотрено дело в отношении жителя Карабалыкского района за применение насилия, не опасного для жизни в отношении представителя власти, в связи с выполнением им своих служебных обязанностей в отношении двух лиц (ст.380 ч.4 п.1 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение облсуда.

Установлено, что пожилой подсудимый, препятствуя требованиям двоих сотрудников патрульной полиции, на своем автомобиле намеренно совершил наезд на них, причинив последним телесные повреждения.

В результате прокурор просил назначить водителю наказание в виде шести лет лишения свободы с применением статьи 55 ч.4 УК. Но мужчина свою вину не признал.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств преклонный возраст подсудимого и состояние его здоровья. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установлено.

"Санкция ч.4 ст.380 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы от трех до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания. Мера пресечения в виде "содержания под стражей" заменена на более мягкую меру, осужденный освобожден из-под стражи в зале суда. Кроме того, с осужденного К, в счет компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего судом взыскано по 500 000 тенге", - проинформировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.