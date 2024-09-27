Пожилого пешехода сбила машина в Астане
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
167Фото: baigenews.kz
Пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора, сбила машина в Астане. Инцидент сняла камера наблюдения, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло на улице Айтматова утром. За рулём Toyota был 45-летний водитель.
В департаменте полиции Астаны уточнили, что пострадавший пешеход госпитализирован. По факту ДТП проводят проверку.
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