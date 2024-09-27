  • 27 Сентября, 17:44
  • BAIGENEWS

Пожилого пешехода сбила машина в Астане

Сегодня, 17:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
167
Фото: baigenews.kz

Пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора, сбила машина в Астане. Инцидент сняла камера наблюдения, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на улице Айтматова утром. За рулём Toyota был 45-летний водитель.

В департаменте полиции Астаны уточнили, что пострадавший пешеход госпитализирован. По факту ДТП проводят проверку.

Самое читаемое

Наверх