Пожилая женщина погибла в пожаре в Астане

Вчера, 29 октября во время блэкаута произошёл пожар в пятиэтажном доме Астаны. Спасатели эвакуировали 51 человек, также было найдено тело 72-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города Астаны.

По информации ДЧС города, пожар произошёл по адресу: улица Манаса 3/1.

"К моменту прибытия огнеборцев установлено, что на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома горели домашние вещи и мебель на площади 18 кв.м. Силами столичных пожарных пожар оперативно ликвидирован в 00ч 44минуты, всего с верхних этажей было эвакуировано 51 человек, из них 14 детей. На месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины, 1951 года рождения", - сообщили в ДЧС.

В тушении пожара было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.

Причина возникновения пожара устанавливается.