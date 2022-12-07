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  • Пожилая женщина и двое малышей погибли при пожаре в Алматинской области
gorod-ust-labinsk.ru Сегодня, 17:15
354
Сегодня, 17:15
354
Фото: gorod-ust-labinsk.ru

Пожилая женщина и двое малышей погибли при пожаре в Алматинской области

В Алматинской области произошла трагедия - загорелся частный жилой дом, в ходе пожара погибли пожилая женщина и двое малолетних детей, передает BaigeNews.kz. Еще шестеро пострадали, сообщили в ДЧС региона. 

"07.12.2022 года в 00:16 часов  на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области  поступило сообщение о том, что по адресу: Енбекшиказахский р-н, село Космос, улица Первомайская, произошло загорание частного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова выяснилось, что горит частный жилой дом на площади 90 кв.м. (дом размерами 12х6, стены каркасно-камышытовые, кровля асбест шифер по деревянной обрешетке, 1961 г.п.)", - говорится в сообщении.

В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами с 2021 года. В ходе тушения пожара были обнаружены тела без признаков жизни женщины 1960 года рождения (бабушка), мальчиков 2018 и 2019 года рождения (внуки). А также с места пожара в 01:30 доставлены в ЦРБ города Есик: женщина 1999 года рождения (мать погибших детей), мальчик 2022 года рождения (внук погибшей), мужчина 1991 года рождения (отец погибших детей), мужчина 1958 года рождения (дедушка), мужчины 2002 и 2004 года рождения (соседи). Предварительный диагноз - отравление продуктами горения. 

"Пожар локализован в 01:03 часов и ликвидирован в 01:15 часов. По факту пожара заведено уголовное дело по статье 292 часть 3. Иная информация не разглашается. В тушении пожара были задействованы 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, 3 сотрудника и 1 единица техники Департамента полиции, 2 работника и 1 единица техники бригады скорой медицинской скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

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#Пожар #ДЧС #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:15
354
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