Пожилая женщина и двое малышей погибли при пожаре в Алматинской области

Фото: gorod-ust-labinsk.ru

В Алматинской области произошла трагедия - загорелся частный жилой дом, в ходе пожара погибли пожилая женщина и двое малолетних детей, передает BaigeNews.kz. Еще шестеро пострадали, сообщили в ДЧС региона.

"07.12.2022 года в 00:16 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что по адресу: Енбекшиказахский р-н, село Космос, улица Первомайская, произошло загорание частного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова выяснилось, что горит частный жилой дом на площади 90 кв.м. (дом размерами 12х6, стены каркасно-камышытовые, кровля асбест шифер по деревянной обрешетке, 1961 г.п.)", - говорится в сообщении.

В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами с 2021 года. В ходе тушения пожара были обнаружены тела без признаков жизни женщины 1960 года рождения (бабушка), мальчиков 2018 и 2019 года рождения (внуки). А также с места пожара в 01:30 доставлены в ЦРБ города Есик: женщина 1999 года рождения (мать погибших детей), мальчик 2022 года рождения (внук погибшей), мужчина 1991 года рождения (отец погибших детей), мужчина 1958 года рождения (дедушка), мужчины 2002 и 2004 года рождения (соседи). Предварительный диагноз - отравление продуктами горения.