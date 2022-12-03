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Лента новостей

рixabay Сегодня, 05:00
88
Сегодня, 05:00
88
Фото: рixabay

Пожилая пара с 3-летним малышом насмерть замерзли на улице

Обстоятельства дела чрезвычайно странные: по словам очевидцев, пожилая пара, будучи в гостях, внезапно вышла на улицу и отправилась домой. Информацию о гибели двоих взрослых и малыша подтвердили в пресс-службе ДП области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Экспресс К.

Очевидцы рассказали, что 3-летнего внука пожилой паре оставила молодая семья. В один из дней бабушку и дедушку позвали в гости, и они отправились туда, взяв внука с собой.

Что произошло в гостях остается неизвестным, однако в какой-то момент пожилая женщина собралась и вышла из дома. Вскоре за ней последовал ее супруг, вместе с внуком.

В области Абай за прошедшие несколько дней было очень морозно — за пределами административного центра региона температура снижалась до -35 градусов. Видимо, ослабленные организмы стариков не были готовы к резкому перепаду температур — сначала навзничь упала женщина, вслед за ней ее супруг.

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#мороз #смерть #семья
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:00
88
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