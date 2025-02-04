В автобусах крупных городов Казахстана все чаще можно встретить молодых людей с боксами для сбора денег на лечение больных детей. Они называют себя волонтерами, указывают диагнозы и контакты предполагаемых родителей, ссылаются на благотворительные фонды. Это реальная помощь или часть мошеннических схем? В вопросе разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Как работает схема?

Волонтерами выступают, как правило, несовершеннолетние люди. Это громкоголосые юноши, которые заходят в автобусы в часы пик и без стеснения начинают монотонно выкрикивать заученную фразу. Водители, почему-то снисходительные к таким "благотворителям", беспрепятственно пускают их до следующей остановки. За это короткое время молодые люди успевают подойти к каждому пассажиру, продемонстрировать изображение на боксе с фотографиями детей, медицинскими справками, реквизитами счетов и QR-кодом для оплаты.

Пассажиры, в большинстве своем, реагируют настороженно. Лишь один-два человека из полного салона автобуса нехотя бросают несколько монет в бокс. В ответ юноши одаривают их громкими словами благодарности, но, похоже, не слишком расстраиваются из-за скромного улова – их маршрут охватывает десятки таких автобусов за день.

Уличная благотворительность или мошенничество?

На первый взгляд, кажется, что подростки действительно пытаются помочь. Однако на практике подобные сборы редко связаны с реальной благотворительностью. Таким мнением поделилась исполнительный директор ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Татьяна Миронюк.

"В большей части эти люди нарушают три статьи законодательства Республики Казахстан. Во-первых, в основном нанимают подростков. Тут надо смотреть правильность составления договора. Второй момент – имеет признаки назойливого приставания к гражданам в общественных местах, что подпадает под статью 449 КоАП (приставание в общественных местах). В-третьих, незаконный сбор денег на благотворительность предусматривает административное наказание по статье "Мошенничество"", - говорит Татьяна Миронюк.

Также в Казахстане действуют законы "О волонтерстве" и "О благотворительной деятельности". Согласно законодательству, благотворительные сборы должны быть публично подотчетными, а волонтерская деятельность регламентируется четкими правилами.

"Важно понимать, что сбор средств на лечение, жилье или иные личные нужды относится к категории благотворительности, а не волонтерства. Благотворительные организации обязаны предоставлять полную отчетность о собранных и использованных средствах. Обычно такие отчеты размещаются на официальных сайтах или в социальных сетях", - сказала Миронюк.

Представитель волонтерской сети рекомендует тщательно проверять организации перед совершением пожертвований. Она перечислила признаки надежной благотворительной структуры. Это наличие официального сайта и социальных страниц, публикация финансовых отчетов, подтверждение целевого использования средств (документы, фотографии и другое).

Татьяна Миронюк отметила, что мошенническая деятельность отдельных лиц наносит серьезный ущерб репутации добросовестных волонтерских, благотворительных и неправительственных организаций. В связи с этим, национальная волонтерская сеть просит поддерживать только прозрачные и законные инициативы.

Мнение других волонтеров

Руководитель общественного объединения волонтеров Астаны "Lider.kz" Айзада Жусупова давно и безрезультатно воюет с этими псевдоволонтёрами.

Куда только не обращалась активистка за помощью. Даже ходила с заявлением в столичный департамент полиции.

"Там мне сказали, что лиц, не достигших 18 лет, невозможно привлечь к ответственности по закону. Они не знают ни своего начальства, ни куратора, никого они не знают. Вот, кто-то сидит и зарабатывает деньги на чужом горе, остается безнаказанным. По закону привлекать несовершеннолетних к общественной деятельности запрещено, тем более касаемо сбора денег. Для чего они это делают? Чтобы завтра нечего было с них спросить. Я против такой деятельности, потому что, это чистой воды мошенничество", - говорит Айзада.

Она придерживается мнения, что волонтеры должны помогать только личным участием. Их ресурс – это их время, силы, умения, но никак не деньги. А если уж взялись за сбор денег, то будьте добры отчитайтесь в их использовании перед обществом.

"Благодаря таким лжеволонтерам люди думают, что мы, таким образом, зарабатываем на жизнь, что мы все мошенники, что мы все занимаемся сборами. Хотя многие знают, что "Lider.kz" сбор ни на что не ведет, кроме того, что возможна поддержка нашего движения в виде талонов на бензин, к примеру", - сказала Айзада Жусупова.

Ей не остается ничего другого, кроме как писать посты в соцсетях с призывом не давать деньги недобросовестным волонтерам. Но, по ее словам, люди все равно продолжают жертвовать.

Есть ли в Казахстане регулирование уличных сборов?

По словам юриста ПЮК Adilzanger Анастасии Бижовой, сбор средств регулируют законы "О благотворительной деятельности", "О некоммерческих организациях" и Предпринимательский кодекс. Для законного сбора нужно получить регистрацию и разрешение местных властей, либо договориться с владельцем территории.

Главное требование – прозрачность. На коробке должны быть указаны цель сбора, реквизиты организации, контакты. Легальность можно проверить на сайте Минюста РК (gov.kz). Если информация отсутствует, можно попросить у сборщика удостоверение или разрешающие документы. В случае сомнений – обратиться в полицию или акимат.

Для помощи полиции или акимату Анастасия Бижова рекомендует записать видео или сделать фотографии, зафиксировав действия сборщика и информацию, указанную на коробке.

Если сбор ведется без разрешения, предусмотрены штрафы до 25 МРП (98 300 тенге) или даже уголовная ответственность за мошенничество. Особенно строго закон относится к привлечению детей к сбору пожертвований – за это могут наказать по административным или уголовным статьям.

"Привлечение детей и подростков возможно, но с соблюдением Закона РК "О правах ребенка" Участие возможно при соблюдении прав и интересов ребенка, разрешения родителей, безопасности, добровольного участия, цель должна быть прозрачной и направленной во благо", - добавила юрист.

По словам Анастасии Бижовой, для того, чтобы защитить людей от мошенников, нужно больше рассказывать о схемах обмана, создать единый список проверенных благотворительных организаций и усилить государственный контроль. В развитых странах, например, во Франции и Германии, такие реестры уже работают, а фонды обязаны публиковать финансовые отчеты. Казахстану стоит взять этот опыт на вооружение, чтобы сделать благотворительность прозрачной и защитить людей от мошенников. Пока этого нет, случаи обмана под видом помощи будут продолжаться.

О том, что в нашем законодательстве в сфере благотворительности имеются пробелы, отмечает юрист - управляющий партнер юридической компании "Пономарев, Чичков и партнеры" Булат Пономарев. Он объясняет, что закон не запрещает получателям благотворительной помощи собирать средства, включая привлечение волонтеров.

Однако закон не дает четких правил для такого сбора и регулирует только работу благотворительных организаций, а также деятельность филантропов, спонсоров и меценатов. Пономарев считает, что если человек собирает деньги, например, на лечение своего ребенка или ребенка друга, это не нарушает закон. Но, если сборы становятся регулярными и для разных людей, то для этого нужно создавать благотворительную организацию.

Молчание и игнорирование

Корреспондент BaigeNews.kz лично столкнувшись с таким волонтером в одном из маршрутов Астаны, поинтересовалась, что за организацию он представляет и кому собирает деньги. Парнишка достал из рюкзака папку, наполненную медицинскими заключениями и справками, реквизитами своей организации. Также дал разрешение сфотографировать номера директора Фонда и мамы ребенка, которые размещены на боксе.

Девушка на другом конце провода не отрицала, что является руководителем благотворительного фонда. Однако отказалась рассказать о деятельности организации и попросила отправить вопросы на WhatsApp.

Мы решили выяснить, соблюдает ли Фонд правила сбора средств и публикует ли финансовые отчеты. Однако лишь спустя 12 дней, после наших настойчивых обращений, представители Фонда связались с нами.

"Мы не можем ответить на ваши вопросы. Но, мы собираем через 10 дней всех родителей, для которых ведем сборы, СМИ, и готовы отчитаться", - сказала девушка, представившаяся сотрудницей Фонда.

На вопрос корреспондента "Представлены ли отчеты по сборам в открытых источниках?" она ответила, что пока у Фонда нет официальной страницы в соцсетях, так как он начал работать с начала этого года.

В разговоре девушка, по сути, признала, что один Фонд был закрыт и вместо него открыт аналогичный Фонд с новым названием. Однако без какой-либо четкой информации о причинах и условиях. Этот момент вызывает дополнительное подозрение. Закрытие и открытие Фонда, скорее всего, нужно для того, чтобы избежать ответственности за предыдущие неясные или спорные действия.

Что говорит мать ребенка, нуждающегося в помощи?

Для того, чтобы глубже понять, кто стоит за этим сбором, мы решили связаться с мамой девочки, для которой якобы ведется сбор средств. Женщина призналась, что недавно подала заявку на помощь, но уточнила, что не может разглашать условия, так как подписала документ, который ограничивает её возможности комментировать деятельность Фонда.

При этом мама ребенка в курсе, что какую-то часть из собранных денег Фонд оставит себе.

"Проценты свои они по любому заберут. Но мне сейчас любая копейка дорога. У меня двое детей-инвалидов. Мужа нет".

Очевидно одно - фонд, заявляющий о благотворительной помощи, не предоставляет достаточно информации для того, чтобы его деятельность можно было назвать прозрачной. Ответственность перед теми, кто доверяет им свои деньги, кажется для них второстепенной. В этой ситуации есть масса пробелов и сомнительных моментов, которые вызывают вопросы, на которые до сих пор не получены ответы.

Вопрос в том, как долго такие "благотворительные" проекты будут пользоваться доверием людей, которые, несмотря на всё, продолжают верить, что любая копейка, собранная на лечение, имеет ценность. Но ценность – это не только деньги. Это, еще и ответственность, прозрачность и отчетность.