LIVE LIVE
LIVE
  • 26 Июня, 12:55
  • BAIGENEWS

Пожары в Якутии: около 600 тыс гектаров леса охватил огонь

Сегодня, 11:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
rg.ru Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
120
Фото: rg.ru

Около 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии. В регионе зафиксировано 170 природных пожаров. Специалисты МЧС обороняют от огня населенные пункты, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Для этого задействуют авиацию, а также проводят космический мониторинг новых очагов возгорания. За сутки удалось ликвидировать 19 пожаров на общей площади около девяти тысяч гектаров. К тушению были привлечены почти две тысячи человек и сто единиц техники. Сейчас на особом контроле спасателей остаются еще пять возгораний, которые могут угрожать населенным пунктам. В лесах Якутии действует режим чрезвычайной ситуации.

Самое читаемое

Наверх