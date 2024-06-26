Пожары в Якутии: около 600 тыс гектаров леса охватил огонь
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
120Фото: rg.ru
Около 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии. В регионе зафиксировано 170 природных пожаров. Специалисты МЧС обороняют от огня населенные пункты, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".
Для этого задействуют авиацию, а также проводят космический мониторинг новых очагов возгорания. За сутки удалось ликвидировать 19 пожаров на общей площади около девяти тысяч гектаров. К тушению были привлечены почти две тысячи человек и сто единиц техники. Сейчас на особом контроле спасателей остаются еще пять возгораний, которые могут угрожать населенным пунктам. В лесах Якутии действует режим чрезвычайной ситуации.
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