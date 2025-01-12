Ким Кардашьян выступила в поддержку заключённых из Южной Калифорнии, которые присоединились к борьбе с разрушительными лесными пожарами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

44-летняя звезда реалити-шоу и активистка в области уголовного правосудия опубликовала заявление в сторис на своей странице в Instagram и потребовала повышения заработной платы пожарным Лос-Анджелеса, находящимся в заключении.

"Всю прошлую неделю я наблюдала за тем, как горит мой город. Я видела и разговаривала со многими пожарными, которые не спали всю ночь, используя все свои силы, чтобы спасти наше сообщество. На всех пяти пожарах в Лос-Анджелесе сотни пожарных, находящихся в заключении, рискуют своими жизнями, чтобы спасти нас. Они работают в круглосуточном режиме на пожарах в Палисейдс и Итон в Пасадене", — написала Ким Кардашьян.

Фото: getty image

Актриса отметила, что заключённым "почти ничего не платят, они рискуют жизнью, некоторые из них погибли, чтобы доказать обществу, что они изменились и теперь являются сотрудниками экстренных служб".

"Я считаю их героями", — добавила она.

По данным BBC, более 1000 заключённых мужчин и женщин помогают бороться с пожарами в Лос-Анджелесе. Они работают в оранжевых тюремных комбинезонах вместе с сотрудниками Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны

"Пожарным, находящимся в заключении, платят по 1 доллару в час за то, что они рискуют жизнью, и эта плата не менялась с 1984 года. Она никогда не повышалась с учётом инфляции. Она никогда не повышалась, когда пожары становились сильнее и многие погибали. В этом году было достигнуто соглашение о повышении зарплаты пожарных, находящихся в заключении, до 5 долларов в час, но в последнюю минуту его отменили", — говорится в заявлении Кардашьян.

Мать четверых детей призвала губернатора Гэвина Ньюсома "сделать то, чего не делал ни один губернатор за 40 лет, и повысить зарплату пожарных, находящихся в заключении, до уровня, который будет достоин человека, рискующего своей жизнью, чтобы спасти наши жизни и дома".

Фото: Instagram/@kimkardashian

"И наконец, я хочу поблагодарить пожарных из учебного центра Cal Fire в Вентуре за то, что они спасли мой район, когда он загорелся на этой неделе", — добавила Кардашьян, которой пришлось эвакуироваться из своего дома в Хидден-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов, когда ему угрожал пожар в Кеннете.

Пожары в Лос-Анджелесе начались во вторник. Пять дней спустя по меньшей мере 16 человек погибли, а более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Сгорело по меньшей мере 39 000 акров земли — территория примерно в два с половиной раза больше Манхэттена.

В опасной зоне находятся 73 студента из Казахстана.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе.