Пожары в Костанайской области: с экс-главы Басаманского лесхоза взыскали 21 млрд тенге

В Верховном суде РК сообщили, что бвший руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства Ж., злоупотребляя своими должностными полномочиями, несмотря на установленный запрет на пребывание людей на территории лесного фонда Костанайской области летом в период высокой пожарной опасности незаконно разрешил частным бригадам находиться в лесу и производить лесозаготовку. Из-за этого в сентябре 2022 года произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района. Причиной возгорания стали неисправности в технике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

Костанайский горсуд рассмотрел иск уполномоченного органа к Ж. и его супруге Д. о возмещении в доход государства ущерба, признании общей долевой собственностью имущество и обращении взыскания на ½ долю Ж.

Ранее Костанайским облсудом Ж. был признан виновным по п.3 ч.4 ст.361 УК и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы c пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе.

"Судом установлено, что работа лесозаготовителей в лесу в пожароопасный период по незаконному разрешению Ж. повлекла за собой масштабный пожар, вследствие которого пострадал растительный и животный мир, уничтожено более 32 тыс.гектаров лесных массивов. Суд удовлетворил иск частично: с ответчика взыскан ущерб в доход государства в 21 млрд 436 млн тенге, в областной бюджет – 18 млрд тенге и районный – 326 млн тенге", - говорится в информации Верховного суда.

Требование в части установления общей долевой собственности и обращения взыскания на ½ долю у супруги Д. суд посчитал преждевременным.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что загоревшаяся сухая трава чуть не спалила лес в Костанайской области.