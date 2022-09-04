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  • Пожары в Костанайской области не отразятся на продовольственной безопасности страны — МСХ
МЧС РК Сегодня, 20:46
203
Фото: МЧС РК

Пожары в Костанайской области не отразятся на продовольственной безопасности страны — МСХ

Пожары в Костанайской области не нанесли значительного ущерба агропромышленному комплексу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

По последним данным, на 4 сентября 2022 года в результате пожара в Костанайской области в общей сложности погибли 12 голов КРС, 118 голов свиней и 261 голова птицы в селе Люблинка Карасуского района и в селе Аманкарагай Аулиекольского района. Информация предоставлена территориальными инспекциями Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и управлением сельского хозяйства области.

По информации акимата Костанайской области и МЧС РК, в результате лесных пожаров имеются незначительные участки пострадавших посевов сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не происходило. В частности, в Карабалыкском районе огнём было охвачено 17 гектаров уборочных площадей. В Мендыкаринском районе пострадал один гектар посевов зерновых. Объёмы погибшего урожая уточняются. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления.

Отметим, что общая посевная площадь в регионе составляет 5,3 миллиона гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых — 3,9 миллиона гектаров, пшеницы — 3,5 миллиона гектаров и масличных культур — 749,1 тысяч гектаров.

Также, по оперативным данным акимата региона, на 3 сентября текущего года убраны 1,8 миллиона гектаров или 45,3 процента от площади сева, собраны 1,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

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Сегодня, 20:46
203
Журналист

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