Пожары в Казахстане: для борьбы с ними создают универсальные подразделения

Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по стране. Об этом министр Чингис Аринов доложил на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в рамках повышения оперативной готовности к ЧС, в Акмолинской области запущен пилотный проект по созданию универсальных подразделений, состоящих из пожарных, медиков и спасателей. Это позволит оперативно и комплексно спасать пострадавших и оказывать им первую помощь.

Кроме того, внедряются новые стандарты для строительства пожарных депо. К примеру, с августа т.г. в Астане функционирует пожарное подразделение, построенное за 3,5 месяца из быстровозводимых конструкций. Такой принцип строительства будет внедрен во всех регионах. В целом требуется 121 пожарное депо по стране.