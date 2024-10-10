Пожары в Карагандинской области: глава региона навестил в больнице спасателей

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев навестил в больнице спасателей, которые боролись со степным пожаром в Каркаралинском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Выразил всем благодарность за проявленную стойкость, верность долгу. Сильный, порывистый ветер осложнял работу – и нашим пятерым героям пришлось рисковать жизнью. Двое из них находятся в ОРИТ. Врачи за ними наблюдают, ребята получают необходимое лечение. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям и на службу", ― написал аким.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.

О ситуации с крупным степным пожаром в Карагандинской области по ситуации на 8 октября рассказал аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов.

Также стало известно, какую помощь окажут пострадавшим фермерам.