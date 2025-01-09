Пожары в Калифорнии: В опасной зоне находятся 73 студента из Казахстана
Стипендиатов призывают строго соблюдать меры безопасности.
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В Центре международных программ выступили с заявлением в связи с лесными пожарами в Калифорнии, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты заявили, что внимательно следят за ситуацией.
"На данный момент в штате Калифорния обучаются 73 стипендиата, включая 56 человек в рамках программы "Болашак" и 17 человек по программе "Научная стажировка". Все они находятся в безопасности и поддерживают связь с кураторами. Стипендиаты следуют рекомендациям местных властей и оперативно информируют нас о ситуации. Мы поддерживаем постоянный контакт с университетами и готовы реагировать на любые изменения", — сообщила пресс-служба АО "Центр международных программ".
Для экстренной связи казахстанцев, находящихся в Калифорнии, просят обращаться в Консульство РК в Сан-Франциско.