В Центре международных программ выступили с заявлением в связи с лесными пожарами в Калифорнии, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты заявили, что внимательно следят за ситуацией.

"На данный момент в штате Калифорния обучаются 73 стипендиата, включая 56 человек в рамках программы "Болашак" и 17 человек по программе "Научная стажировка". Все они находятся в безопасности и поддерживают связь с кураторами. Стипендиаты следуют рекомендациям местных властей и оперативно информируют нас о ситуации. Мы поддерживаем постоянный контакт с университетами и готовы реагировать на любые изменения", — сообщила пресс-служба АО "Центр международных программ".