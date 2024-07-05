Пожары в Калифорнии: тысячи жителей остались без жилья

26 тысяч жителей Калифорнии остались без крова в результате мощного природного пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

"Пожар Томпсона", как его назвали местные жители, вспыхнул во вторник в 100 километрах от Сакраменто. Сейчас он охватил площадь более 14 квадратных километров. Шлейфы дыма от этого гигантского костра видны даже из космоса.

"На борьбу с огнем брошены сотни пожарных. Они пытаются отсечь пламя от расположенных в штате городков. Однако пока им удалось потушить лишь 7% площади возгорания.

Но на южных рубежах очага распространение огня остановлено. И скоро местным жителям будет разрешено вернуться к спасенным от пламени домам", - пишет издание.