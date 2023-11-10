Пожары в Абайской области: уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело о крупном лесном пожаре в области Абай, из-за которого погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата, направлено в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По данным ведомства, в период пожара руководство ГЛПР "Семей Орманы" и Новошульбинского филиала не выполнило полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценило ситуацию и не обеспечило соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.

"Расследованием установлено, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева", — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе добавили, что действия руководства резервата и Новошульбинского филиала квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса с избранием меры пресечения в виде "домашнего ареста".

Досудебное расследование по факту бездействия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и МЧС продолжается.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве ГЛПР "Семей орманы" произошел лесной пожар. Огнём уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата.