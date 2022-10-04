Пожары нанесли Казахстану ущерб в 19 миллиардов тенге

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В Казахстане ущерб от пожаров в этом году составил 19 миллиардов тенге. Об итогах деятельности в отрасли лесного хозяйства, животного мира и развития особо охраняемых природных территорий сообщила на заседании коллегии Минэкологии вице-министр Алия Шалабекова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в 2022 году на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 757 пожаров, их площадь составила 95 тысяч гектаров. От огня пострадали 45 тысяч гектаров лесных массивов, общий ущерб составил более 19 миллиардов тенге, в том числе 18,7 миллиарда — ущерб от ЧП в Костанайской области.

Вице-министр отметила, что в этом году в стране созданы государственный национальный природный парк "Улытау", государственный природный резерват "Бокейорда" и Ащиозекский государственный природный заказник в Западно-Казахстанской области.

В ГНПП наблюдается рост количества туристов. С начала года им оказаны платные услуги на сумму 590 миллионов тенге.

Для снижения коррупционных рисков проводится работа по автоматизации бизнес-процессов.

Кроме того, наблюдается ежегодное увеличение численности редких копытных животных. Продолжается работа по реинтродукции тигра, активно ведётся работа по сохранению снежного барса, также планируется реинтродукция лошади Пржевальского.

В Послании народу Казахстана президент поручил в течение пяти лет высадить два миллиарда деревьев. В этом году на площади 112 тысяч гектаров планируется посадить 279 миллионов саженцев.