Пожароопасный период: какие меры принимает МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в пожароопасный период, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В МЧС сообщили, что пожароопасный сезон в южных регионах начался с 20 марта, а в северных, западных, восточной и центральной части с 8 апреля.

"С начала пожароопасного периода текущего года уже зарегистрировано 33 лесных пожара, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в 4,4 раза. Также зарегистрировано 148 степных загораний общей площадью 353 га, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение в 5 раз", - сказал заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Маргулан Аманбаев на брифинге в СЦК.

Министерством по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности населения в пожароопасный период принимается комплекс мер, направленный на усиление мер пожарной безопасности.

Первое, в каждом регионе для борьбы с крупными пожарами предусмотрены силы и средства, в целом по стране готовы 50 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц техники. Для аэровизуальной разведки имеется 120 беспилотников.

В режиме постоянной готовности находится 19 бортов авиации Казавиаспаса, из них 9 оснащены водосливными устройствами.

В прошлом году бортами МЧС с ВСУ принято участие в тушении 14 природных пожаров, выполнено более 1 900 циклов с общей массой воды 5 700 тонн.

Также создана новая республиканская служба гражданской защиты "Служба охраны и защиты лесного фонда".

"Для предупреждения и предотвращения пожаров в населенных пунктах, где отсутствует государственная противопожарная служба, привлекаются добровольные противопожарные формирования. Всего на территории страны в форме общественных объединений создано 241 ДПФ. Кроме ДПФ, акиматами для защиты населенных пунктов, где отсутствует государственная противопожарная служба, создаются пожарные посты. На сегодняшний день в республике создано 720 пожарных постов", - сказал Маргулан Аманбаев.

В целях обеспечения космического мониторинга заключены договора с АО "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Второе, для практической отработки Алгоритма реагирования на природные пожары, осенью прошлого года проведено учение "Ормандала-2023".

15-16 мая в Абайской области проведены Республиканские командно-штабные учения в Резервате "Семей орманы".

В рамках учений проводился комплекс профилактических мероприятий, направленных на сохранение режима пожарной безопасности в лесах, штабные тренировки с уполномоченными органами и организациями по выполнению основных и вспомогательных задач, возникающих в ходе лесостепных пожаров.

Дополнительно во всех регионах с лесохозяйственными учреждениями проведены 175 пожарно-тактических учений.

Кроме этого, в учебных центрах Министерства обучено 1 300 работников лесной охраны.

В период высокого класса пожарной опасности силами МЧС в лесничествах будет организован механизированный дозор.

Третье, в регионах начаты профилактические мероприятия.

Для проведения профилактических мер в лесостепных массивах страны созданы мобильные группы из числа сотрудников государственного пожарного контроля, лесохозяйственных учреждений и местной полицейской службы.

За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и другие нарушения правил пожарной безопасности на сегодняшний день к административной ответственности привлечено 920 лиц.

Возобновлена практика объездов крестьянских хозяйств - проведено 1200 сходов, 11 тысяч инструктажей, 500 круглых столов, с охватом порядка 80 тысяч человек.