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  • Пожарный, вынесший из огня трех человек, до сих пор в коме - горздрав
cdn.iz.ru Сегодня, 15:16
228
Сегодня, 15:16
228
Фото: cdn.iz.ru

Пожарный, вынесший из огня трех человек, до сих пор в коме - горздрав

В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии сотрудника пожарной службы Аскара Забикулина, который спас людей из огня, но сам сильно пострадал. Врачи сообщили, что мужчина до сих пор подключен к аппарату ИВЛ. 

"У пациента 1994 года рождения состояние крайне тяжелое, получил ожог третьей степени. На данный момент в реанимации. Состояние остается тяжелым. Подключен к аппарату ИВЛ. На ближайшее время операция не запланирована", - говорится в сообщении больницы. 

16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошёл сильный пожар. Из огня спасатели вынесли пятерых человек. Один из пожарных, Аскар Забикулин, помог жителям, но сам получил сильные ожоги 80% тела.

В МЧС рассказали о геройском поступке Забикулина - он спустился по спасательной веревке с 12 на 11 этаж, чтобы попасть в квартиру через окно. Для этого ему пришлось снять боевку, в камуфляже он прошёл через горящие комнаты, нашёл 80-летнюю пенсионерку и её 22-летнюю внучку, и вынес их из огня. Спасатель также успел спасти 10-летнего ребенка из соседней квартиры, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

В больнице, где он сейчас находится, сообщили, что нехватки донорской крови нет.

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#Пожар #Астана #Аскар Забикулин
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:16
228
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