Пожарный, вынесший из огня трех человек, до сих пор в коме - горздрав

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В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии сотрудника пожарной службы Аскара Забикулина, который спас людей из огня, но сам сильно пострадал. Врачи сообщили, что мужчина до сих пор подключен к аппарату ИВЛ.

"У пациента 1994 года рождения состояние крайне тяжелое, получил ожог третьей степени. На данный момент в реанимации. Состояние остается тяжелым. Подключен к аппарату ИВЛ. На ближайшее время операция не запланирована", - говорится в сообщении больницы.

16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошёл сильный пожар. Из огня спасатели вынесли пятерых человек. Один из пожарных, Аскар Забикулин, помог жителям, но сам получил сильные ожоги 80% тела.