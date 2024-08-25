Пожарный вынес газовый баллон при пожаре в Актобе
Сегодня, 02:38
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Сегодня, 02:38Сегодня, 02:38
96Фото: МЧС РК
В Алматинском районе города Актобе на территории частного жилого дома произошло горение сарая с переходом огня на гараж и сено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Благодаря слаженным действиям пожарных пожар полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пожарный-спасатель СПЧ-22 Асет Кенжебаев вынес из огня 50 литровый газовый баллон", - говорится в предоставленной информации.
МЧС напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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