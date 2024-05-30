Пожарный скончался в ходе работ по откачке воды в Кульсары

Сотрудник ДЧС скончался в ходе работ по откачке воды в городе Кульсары Aтырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что 23-летний командир отделения Специализированной пожарной части №1 ДЧС Атырауской области Бейбарыс Ракым скончался 29 мая. Обстоятельства гибели уточняются.

МЧС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бейбарыса Жалгасбайулы. Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.