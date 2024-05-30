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Пожарный скончался в ходе работ по откачке воды в Кульсары

Сегодня, 01:18
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18
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Фото: BaigeNews.kz

Сотрудник ДЧС скончался в ходе работ по откачке воды в городе Кульсары Aтырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что 23-летний командир отделения Специализированной пожарной части №1 ДЧС Атырауской области Бейбарыс Ракым скончался 29 мая. Обстоятельства гибели уточняются.

МЧС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бейбарыса Жалгасбайулы. Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

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