Пожарный скончался в ходе работ по откачке воды в Кульсары
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
91Фото: BaigeNews.kz
Сотрудник ДЧС скончался в ходе работ по откачке воды в городе Кульсары Aтырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что 23-летний командир отделения Специализированной пожарной части №1 ДЧС Атырауской области Бейбарыс Ракым скончался 29 мая. Обстоятельства гибели уточняются.
МЧС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бейбарыса Жалгасбайулы. Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.