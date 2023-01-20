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пресс-служба МЧС РК Сегодня, 19:31
206
Сегодня, 19:31
206
Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарный пострадал при тушении огня на рынке в Таразе

Пожарного ударило током при тушении огня на рынке "Аксай" в Таразе. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"20 января в 13:22 при подготовке к началу работ по тушению пожара (боевое развертывание пожарных рукавов) 
в торговом центре "Аксай" младший сержант гражданской защиты специализированной пожарной части №1 Тараза 24-летний Нурболат Қонғайбай получил удар электрическим током от обрыва электропроводки", - прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

Молодой человек находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное.

Ранее сообщалось о том, что на рынке загорелась кровля.

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#происшествие #Пожар #мчс #Тараз #рынок
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:31
206
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