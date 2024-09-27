Пожарный пострадал при тушении горящего сухостоя в ЗКО

В ЗКО 26-летний пожарный получил ожоги при тушении горящего сухостоя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Пожар произошёл днем 25 сентября в селе Курмангазы района Байтерек. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, горела сухая трава на площади восемь гектаров.

Во время тушения пожара огнём была повреждена пожарная автоцистерна, сгорели моторный отсек, кабина и колёса. Кроме этого, 26-летний пожарный получил ожоги лица и рук. После получения первичной медпомощи в больнице он отказался от госпитализации.

По данному факту начато служебное расследование.