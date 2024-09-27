Пожарный пострадал при тушении горящего сухостоя в ЗКО
Сегодня, 02:22
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Сегодня, 02:22Сегодня, 02:22
131Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В ЗКО 26-летний пожарный получил ожоги при тушении горящего сухостоя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Пожар произошёл днем 25 сентября в селе Курмангазы района Байтерек. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, горела сухая трава на площади восемь гектаров.
Во время тушения пожара огнём была повреждена пожарная автоцистерна, сгорели моторный отсек, кабина и колёса. Кроме этого, 26-летний пожарный получил ожоги лица и рук. После получения первичной медпомощи в больнице он отказался от госпитализации.
По данному факту начато служебное расследование.