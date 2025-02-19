Младший сержант гражданской защиты Адилет Амангельдинов, служащий в пожарной части №3, записал рэп-трек о своей работе, в котором рассказал о риске и смелости огнеборцев, передаёт BaigeNews.kz.

В строках своей композиции он отметил, что, несмотря на страх перед огнем, пожарные идут на выезды, чтобы спасать человеческие жизни.

"Нас никто не спросит, боимся ли огня мы.

Конечно, мы боимся, но жизнь надо спасти.

Пацаны на старте, только прозвучит тревога,

Летим, включим режим нон-стопа."

Видео с фрагментом трека быстро разлетелось по соцсетям, а пользователи похвалили Адилета за его творчество и выразили благодарность за мужественную службу.

Многие отметили, что таким образом пожарный смог привлечь внимание к важности и опасности профессии спасателя.