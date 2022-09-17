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Пожарный парк вертолётов в Казахстане планируют увеличить втрое
Премьер-министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой побывал в Костанайской области, где провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона. Одним из ключевых моментов стало обсуждение проблемы борьбы с лесными пожарами,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz
"Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на "коротком плече" брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолётов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область", – сказал Алихан Смаилов.
Напомним, в Костанайской области неделю бушевал пожар, который охватил 43 тысячи гектаров. Горел лес и посёлки. Больше всего пострадал Аманкарагай, где огонь уничтожил 89 домов.
Природный пожар в начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Огонь ликвидидировали лишь 10 сентября.
Работу пожарных сильно осложняли сильный порывистый ветер, густая растительность и отсутствие подъездных путей. Для тушения привлекли пожарную технику со всех регионов страны, с огнем боролись воздушные судна, вертолёты и пожарные поезда.
15 сентября стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководства Басаманского лесхоза.
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