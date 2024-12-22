Пожарный Дед Мороз пришёл к детям в Жетысу
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
87Фото: МЧС РК
В преддверии Нового года сотрудники ДЧС области Жетысу устроили праздничную акцию для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Дед Мороз в образе пожарного вручил сладости и рассказал о важности безопасности. Дети общались с спасателями и узнали о их работе.
О том, как дети встречали необычного деда, пожарные сня ли трогательное видео.
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