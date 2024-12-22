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Пожарный Дед Мороз пришёл к детям в Жетысу

Сегодня, 18:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
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Фото: МЧС РК

В преддверии Нового года сотрудники ДЧС области Жетысу устроили праздничную акцию для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожарный Дед Мороз пришёл к детям в Жетысу

Дед Мороз в образе пожарного вручил сладости и рассказал о важности безопасности. Дети общались с спасателями и узнали о их работе. 

О том, как дети встречали необычного деда, пожарные сня ли трогательное видео.

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