В преддверии Нового года сотрудники ДЧС области Жетысу устроили праздничную акцию для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Дед Мороз в образе пожарного вручил сладости и рассказал о важности безопасности. Дети общались с спасателями и узнали о их работе.

О том, как дети встречали необычного деда, пожарные сня ли трогательное видео.