Пожарных не пустили на ферросплавный завод во время ЧП в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На руководство ферросплавного завода в Караганде подали в суд спасатели. Когда на предприятии случилось ЧП, охрана не пропустила к эпицентру приехавших на место пожарных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Трагедия произошла 20 июля. В результате внезапного выброса пламени из печи пострадали восемь человек. Четверо из них погибли, получив страшные ожоги.
Представитель компании заявила, что они не согласны с административным протоколом. Юрист сообщила, что выброс пламени произошёл без горения и тушить там было нечего. На месте в это время якобы работала комиссия по расследованию, которой спасатели, возможно, могли помешать.
Однако республиканская комиссия уже определила, что на заводе слабо следили за безопасностью и основная вина лежит на работодателе. Выяснилось, что на предприятии в тот день даже не стали сообщать о случившемся. Пожарные узнали обо всём спустя три часа. А когда приехали на завод, их не пустили к эпицентру.
"От Комитета национальной безопасности поступил вызов. Не от частного лица, не от YDD. Мы приехали на место. По приезде было воспрепятствование РГО пожарной службе в составе 10 человек и 2 единиц техники. Их вообще не допустили в дальнейшем. А нас через 40 запустили. В объяснительной они написали, что вину признают. А сейчас отрицают", - сообщил инженер Управления по ЧС Караганды Нуржан Рахман.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana