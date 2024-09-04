Пожарных не пустили на ферросплавный завод во время ЧП в Караганде

На руководство ферросплавного завода в Караганде подали в суд спасатели. Когда на предприятии случилось ЧП, охрана не пропустила к эпицентру приехавших на место пожарных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла 20 июля. В результате внезапного выброса пламени из печи пострадали восемь человек. Четверо из них погибли, получив страшные ожоги.

Представитель компании заявила, что они не согласны с административным протоколом. Юрист сообщила, что выброс пламени произошёл без горения и тушить там было нечего. На месте в это время якобы работала комиссия по расследованию, которой спасатели, возможно, могли помешать.

Однако республиканская комиссия уже определила, что на заводе слабо следили за безопасностью и основная вина лежит на работодателе. Выяснилось, что на предприятии в тот день даже не стали сообщать о случившемся. Пожарные узнали обо всём спустя три часа. А когда приехали на завод, их не пустили к эпицентру.