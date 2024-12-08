Пожарные Жетысу спасли дом от взрыва
Пожарные Жетысу спасли дом от взрыва
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
138Фото: МЧС РК
В области Жетысу огнеборцы МЧС спасли дом от уничтожения огнём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пожар произошёл в городе Уштобе по улице Даулетярова. Загорелась кровля частного жилого дома.
"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на малой площади. Также в ходе тушения пожарные вынесли из задымленного помещения газовый баллон на безопасное место. Пострадавших нет", — говоритя в сообщении.
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