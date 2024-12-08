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Пожарные Жетысу спасли дом от взрыва

Пожарные Жетысу спасли дом от взрыва

Сегодня, 12:06
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06
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Фото: МЧС РК

В области Жетысу огнеборцы МЧС спасли дом от уничтожения огнём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл в городе Уштобе по улице Даулетярова. Загорелась кровля частного жилого дома.

"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на малой площади. Также в ходе тушения пожарные вынесли из задымленного помещения газовый баллон на безопасное место. Пострадавших нет", — говоритя в сообщении.

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