В области Жетысу огнеборцы МЧС спасли дом от уничтожения огнём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл в городе Уштобе по улице Даулетярова. Загорелась кровля частного жилого дома.