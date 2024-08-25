  • 25 Августа, 05:05
  • BAIGENEWS

Пожарные вынесли 6 газовых баллонов с пожара в области Жетісу

Сегодня, 04:28
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 04:28
Сегодня, 04:28
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Фото: МЧС РК

На территории зоны отдыха в села Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей из пожара вынесено 6 газовых баллона в безопасную зону. Пожар полностью ликвидирован на площади 75 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в МЧС.

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