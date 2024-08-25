Пожарные вынесли 6 газовых баллонов с пожара в области Жетісу

На территории зоны отдыха в села Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей из пожара вынесено 6 газовых баллона в безопасную зону. Пожар полностью ликвидирован на площади 75 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в МЧС.