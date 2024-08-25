Пожарные вынесли 6 газовых баллонов с пожара в области Жетісу
Сегодня, 04:28
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Сегодня, 04:28Сегодня, 04:28
93Фото: МЧС РК
На территории зоны отдыха в села Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Благодаря оперативным действиям спасателей из пожара вынесено 6 газовых баллона в безопасную зону. Пожар полностью ликвидирован на площади 75 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в МЧС.
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