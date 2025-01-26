Пожарные в Караганде спасли двух человек
Хозяин квартиры получил ожоги.
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
112Фото: МЧС РК
Карагандинские огнеборцы спасли из пожара двух человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Утром в одной из пятиэтажек по проспекту Назарбаева в районе имени Казыбек би, в квартире на втором этаже, загорелись домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила семь квадратных метров.
"Спасателями по лестничному маршу с помощью спасательных колпаков спасено два человека и эвакуировано четыре. Пожар ликвидирован. С ожогами доставлен больницу владелец квартиры 1950 года рождения. Сотрудники Центра медицины катастроф МЧС оказали экстренную помощь двум жителям дома", — говорится в сообщении МЧС.