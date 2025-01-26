Карагандинские огнеборцы спасли из пожара двух человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Утром в одной из пятиэтажек по проспекту Назарбаева в районе имени Казыбек би, в квартире на втором этаже, загорелись домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила семь квадратных метров.