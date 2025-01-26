  • 26 Января, 10:36
  • BAIGENEWS

Пожарные в Караганде спасли двух человек

Хозяин квартиры получил ожоги.

Сегодня, 09:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
112
Фото: МЧС РК

Карагандинские огнеборцы спасли из пожара двух человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Утром в одной из пятиэтажек по проспекту Назарбаева в районе имени Казыбек би, в квартире на втором этаже, загорелись домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила семь квадратных метров.

"Спасателями по лестничному маршу с помощью спасательных колпаков спасено два человека и эвакуировано четыре. Пожар ликвидирован. С ожогами доставлен больницу владелец квартиры 1950 года рождения. Сотрудники Центра медицины катастроф МЧС оказали экстренную помощь двум жителям дома", — говорится в сообщении МЧС.

Самое читаемое

Наверх