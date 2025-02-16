  • 16 Февраля, 14:54
  • BAIGENEWS

Пожарные в Актобе спасли шестерых человек

Среди спасённых — трое детей.

Сегодня, 13:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: МЧС РК

Пожар вспыхнул в одной из пятиэтажек Актобе по улице Есет батыра: в квартире на третьем этаже горели домашние вещи, подъезд наполнился едким дымом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели МЧС по лестничному маршу спасли шестерых человек, в том числе троих детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС просят казахстанцев Остерегаться большой концентрации дыма. 

"Несколько вдохов едкого дыма в состоянии убить человека", — напоминают пожарные.

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