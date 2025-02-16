Пожар вспыхнул в одной из пятиэтажек Актобе по улице Есет батыра: в квартире на третьем этаже горели домашние вещи, подъезд наполнился едким дымом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели МЧС по лестничному маршу спасли шестерых человек, в том числе троих детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС просят казахстанцев Остерегаться большой концентрации дыма.