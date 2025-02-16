Пожарные в Актобе спасли шестерых человек
Среди спасённых — трое детей.
Сегодня, 13:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
125Фото: МЧС РК
Пожар вспыхнул в одной из пятиэтажек Актобе по улице Есет батыра: в квартире на третьем этаже горели домашние вещи, подъезд наполнился едким дымом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели МЧС по лестничному маршу спасли шестерых человек, в том числе троих детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В МЧС просят казахстанцев Остерегаться большой концентрации дыма.
"Несколько вдохов едкого дыма в состоянии убить человека", — напоминают пожарные.
Самое читаемое
- "Я никуда не собираюсь": чем запомнился Нурлан Уранхаев на посту акима области Абай
- Какой гонорар будет зарабатывать 16-летний Дастан Сатпаев в "Челси"
- Жители двух регионов Казахстана ощутили землетрясение
- Житель Уральска избил соседку за громкую музыку
- В МИРЕ: энергетическое доминирование Трампа, план "ковёр" в России и заложники ХАМАС