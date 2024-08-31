  • 31 Августа, 02:00
  • BAIGENEWS

Подразделения МЧС тушат пожар на складе в Алатауском районе Алматы

Сегодня, 00:26
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:26
Сегодня, 00:26
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Фото: МЧС РК

В эти минуты пожарные Алматы тушат пожар на складе в  Алатауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Видео: МЧС РК

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