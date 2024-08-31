Подразделения МЧС тушат пожар на складе в Алатауском районе Алматы
Сегодня, 00:26
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Сегодня, 00:26Сегодня, 00:26
146Фото: МЧС РК
В эти минуты пожарные Алматы тушат пожар на складе в Алатауском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Видео: МЧС РК
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