Пожарные столицы спасли 4 человека
Сегодня, 06:35
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Сегодня, 06:35Сегодня, 06:35
64Фото: pixabay.com
В районе Алматы Астаны произошло в квартире на 8-этаже в одном из многоэтажных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Благодаря раннему обнаружению возгорания и своевременному вызову противопожарных подразделений ДЧС города пожар был ликвидирован на развивающейся стадии. Сотрудниками МЧС по лестничному маршу спасено 4 человека, из них 2 детей. Эвакуировано 28 человек", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники Центра медицины катастроф МЧС оказали психологическую помощь хозяйке квартиры, в которой произошло загорание и ее ребенку.
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