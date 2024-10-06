Пожарные столицы спасли 4 человека

В районе Алматы Астаны произошло в квартире на 8-этаже в одном из многоэтажных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Благодаря раннему обнаружению возгорания и своевременному вызову противопожарных подразделений ДЧС города пожар был ликвидирован на развивающейся стадии. Сотрудниками МЧС по лестничному маршу спасено 4 человека, из них 2 детей. Эвакуировано 28 человек", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Центра медицины катастроф МЧС оказали психологическую помощь хозяйке квартиры, в которой произошло загорание и ее ребенку.