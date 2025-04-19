Пожарные спасли женщину из горящего дома в Семее
Владелица дома едва не погибла.
Сегодня, 13:46
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Сегодня, 13:46Сегодня, 13:46
133Фото: скриншот с видео МЧС
В Семее сотрудники МЧС спасли женщину из охваченного огнём частного дома. Пожар произошёл на улице Пржевальского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По информации ведомства, возгорание произошло в частном жилом доме. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения была эвакуирована владелица дома.
"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не только спасти жизнь женщины, но и предотвратить дальнейшее распространение огня", — отметили в МЧС.
Пострадавшую осматривают врачи скорой помощи. Её состояние уточняется.
В экстренных ситуациях казахстанцев просят незамедлительно звонить по номеру 112.
Видео: МЧС РК
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