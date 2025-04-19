В Семее сотрудники МЧС спасли женщину из охваченного огнём частного дома. Пожар произошёл на улице Пржевальского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, возгорание произошло в частном жилом доме. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения была эвакуирована владелица дома.

"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не только спасти жизнь женщины, но и предотвратить дальнейшее распространение огня", — отметили в МЧС.

Пострадавшую осматривают врачи скорой помощи. Её состояние уточняется.

В экстренных ситуациях казахстанцев просят незамедлительно звонить по номеру 112.