  • 19 Апреля, 15:29
  • BAIGENEWS

Пожарные спасли женщину из горящего дома в Семее

Владелица дома едва не погибла.

Сегодня, 13:46
АВТОР
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скриншот с видео МЧС Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46
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Фото: скриншот с видео МЧС

В Семее сотрудники МЧС спасли женщину из охваченного огнём частного дома. Пожар произошёл на улице Пржевальского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, возгорание произошло в частном жилом доме. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения была эвакуирована владелица дома.

"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не только спасти жизнь женщины, но и предотвратить дальнейшее распространение огня", — отметили в МЧС.

Пострадавшую осматривают врачи скорой помощи. Её состояние уточняется.

В экстренных ситуациях казахстанцев просят незамедлительно звонить по номеру 112.

Видео: МЧС РК

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